Ligue des champions de l'Asie : Al-Nassr s’incline lourdement face à Al-Ain

Al-Nassr s’est incliné 4-0 face à son hôte émirati Al-Ain lors de la rencontre disputée ce mardi au stade Hazza bin Zayed, aux Émirats arabes unis, dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions Élite de l’AFC 2026-2027.



La formation émiratie a été portée par le Marocain Hussein Rahimi, auteur d’un doublé, et son frère Soufiane, qui a inscrit le troisième but. Giacomarcs a paraphé le succès des siens en fin de match.



En championnat, Al-Nassr se porte mieux. Le club basé à Riyad est troisième après sept journées, à deux petits points seulement du leader Al-Hilal.