C’est un palmarès qui force le respect. Le latéral droit marocain, Achraf Hakimi, a remporté, samedi 30 mai, une deuxième Ligue des Champions de football de suite avec son club, le Paris Saint-Germain, qui a battu Arsenal au cours d’une épreuve de tirs-aux-buts. A travers ce sacre, il dévient le joueur africain le plus titré de l'histoire du football, avec 19 trophées majeurs au compteur.



Né le 04 novembre 1998 (27 ans), Achraf Hakimi s'est emparé du trône en devançant les légendes du football africain, à commencer par le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Yaya Touré, qui comptaient jusqu'alors 18 titres majeurs à leur actif. Il relègue également au second plan le Malien Seydou Keita et l'Ivoirien Didier Drogba, bloqués à 17 trophées, s'imposant ainsi comme la nouvelle référence dorée du continent en termes de palmarès collectif.



Son armoire à trophées s'est construite dans les plus prestigieuses écuries d'Europe, marquée notamment par 3 Ligues des Champions de l'UEFA, remportées sous les couleurs du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. En plus de ses couronnes européennes, le latéral droit a empilé les titres nationaux avec 5 sacres en Ligue 1 à Paris, 1 Scudetto en Serie A avec l'Inter Milan, ainsi que des Supercoupes glanées en Espagne avec le Real et en Allemagne sous le maillot du Borussia Dortmund.