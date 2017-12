Football : le joueur parfait selon Rivaldo

Ancienne gloire du FC Barcelone et du Milan AC, Rivaldo suit toujours de près l'actualité du football. Et lorsqu'on lui demande le prototype du joueur parfait, l'ancien milieu offensif brésilien sait à quoi ce dernier ressemblerait.

« Il aurait le jeu de tête de Cristiano Ronaldo, le pied gauche de Lionel Messi, la vision du jeu de Neymar, la capacité à éliminer et déborder de Neymar, Messi et Luis Figo, ainsi que la puissance physique de Clarence Seedorf et Paolo Maldini », a indiqué le Ballon d'Or 1999 pour le quotidien espagnol El Mundo Deportivo.