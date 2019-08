Football: pas de matches amicaux pour les Lions en septembre, selon Fédération

L’équipe nationale de football du Sénégal ne jouera pas de matchs amicaux lors de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre pour éviter une surcharge de compétition, indique dans un communiqué lundi, la Fédération sénégalaise de football (FSF).



L’instance dirigeante du football sénégalais informe qu’"après concertation avec le sélectionneur national, il a été décidé que l’équipe nationale A ne jouera pas de matches lors de la fenêtre FIFA de ce mois de septembre 2019 (2-10)".



La FSF souligne avoir tenu compte du nombre de matches joués ces derniers mois, notamment la Coupe du monde FIFA 2018 et la CAN 2019, sans compter la proximité entre la finale de cette dernière compétition et la reprise des différents championnats dans lesquels évoluent les joueurs.



"Cette décision permettra d’éviter une surcharge de compétition et facilitera une meilleure récupération en vue des compétitions internationales à venir", lit-on dans la note.



« Les dispositions sont en train d’être prises pour que l’équipe nationale du Sénégal puisse reprendre les matches amicaux de préparation avec des adversaires de premier plan lors des dates FIFA d’octobre 2019(7-15), précédant le début des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 en novembre prochain", lit-on.



Le texte indique également que « les noms du ou des adversaires pour le mois d’octobre seront communiqués en temps opportun ».