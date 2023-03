Football : quelques modifications apportées aux lois

L’International Football Association Board en collaboration avec la FIFA et d’autres fédérations, a annoncé les modifications apportées aux Lois du jeu pour la saison 2023-2024, à partir du 1er juillet prochain. Une nouvelle règle après les comportements de certains gardiens de but.



Selon Actu Foot, les gardiens ne sont plus autorisés à perturber les tireurs de penalty, à distraire abusivement les tireurs de penalty, et les célébrations prolongées après un but devront être comptabilisées par l’arbitre et ajoutées au temps additionnel.



Un communiqué a été publié ce vendredi matin pour informer les gardiens de but de cette nouvelle règle.



D’autres modifications mineures ont également été apportées pour clarifier les zones d’ombre des règles actuelles, telles que les buts marqués avec une personne supplémentaire sur le terrain ou les concepts d’action délibérée et de déviation dans une situation de hors-jeu.



Rappelons qu’au mondial 2022, au moment de recevoir le "Gant d'Or", décernée au meilleur gardien du Mondial, Emiliano Martinez a réalisé un geste "indécent" et "obscène", sur l'estrade positionnée au centre du terrain, en posant le trophée sur ses parties intimes. Le tout sous le regard des officiels qataris. « Je l'ai fait parce que les Français m'ont hué ».