Sports de combat : Djireye Clotilde Coly félicite les champions de karaté et de savate boxe

Dans un communiqué, elle salue des performances qui, selon elle, « font honneur au Sénégal ». « Je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour vos brillantes performances internationales qui font honneur au Sénégal », a-t-elle déclaré.

À Alger, le karaté sénégalais a décroché 11 médailles, dont quatre en or. L’équipe nationale masculine de kumité, vice-championne d’Afrique, a également obtenu sa qualification pour la prochaine Coupe du monde.

Du côté de Boulogne-sur-Mer, la Savate Boxe Française sénégalaise s’est également distinguée avec un triplé mondial, marqué notamment par le sacre de Cheikh Thiam, devenu champion du monde.

À quelques semaines du coup d’envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre considère ces résultats comme une illustration de « l’excellence de notre jeunesse » et de la vitalité des sports de combat au Sénégal.

Pour Djireye Clotilde Coly, au-delà des résultats sportifs, les arts martiaux et les sports de combat véhiculent des valeurs essentielles telles que la discipline, la détermination, le respect et le savoir-être.

Elle réaffirme ainsi l’ambition des pouvoirs publics de faire du sport « un véritable levier d’éducation, de cohésion et de développement » de la jeunesse.

Au nom du président de la République et du Gouvernement, le ministre a enfin exprimé sa fierté aux champions sénégalais et les a encouragés à poursuivre cette dynamique d’excellence pour contribuer davantage au rayonnement du Sénégal.

« Bravo à nos champions ! Portez toujours plus haut les couleurs du Sénégal », a-t-elle conclu.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, a adressé ses félicitations aux athlètes sénégalais qui se sont illustrés récemment sur la scène internationale en karaté et en Savate Boxe Française.