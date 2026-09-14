Sports de combat : Djireye Clotilde Coly félicite les champions de karaté et de savate boxe

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Djireye Clotilde Coly, a adressé ses félicitations aux athlètes sénégalais qui se sont illustrés récemment sur la scène internationale en karaté et en Savate Boxe Française.
Dans un communiqué, elle salue des performances qui, selon elle, « font honneur au Sénégal ». « Je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour vos brillantes performances internationales qui font honneur au Sénégal », a-t-elle déclaré.
À Alger, le karaté sénégalais a décroché 11 médailles, dont quatre en or. L’équipe nationale masculine de kumité, vice-championne d’Afrique, a également obtenu sa qualification pour la prochaine Coupe du monde.
Du côté de Boulogne-sur-Mer, la Savate Boxe Française sénégalaise s’est également distinguée avec un triplé mondial, marqué notamment par le sacre de Cheikh Thiam, devenu champion du monde.
À quelques semaines du coup d’envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre considère ces résultats comme une illustration de « l’excellence de notre jeunesse » et de la vitalité des sports de combat au Sénégal.
Pour Djireye Clotilde Coly, au-delà des résultats sportifs, les arts martiaux et les sports de combat véhiculent des valeurs essentielles telles que la discipline, la détermination, le respect et le savoir-être.
Elle réaffirme ainsi l’ambition des pouvoirs publics de faire du sport « un véritable levier d’éducation, de cohésion et de développement » de la jeunesse.
Au nom du président de la République et du Gouvernement, le ministre a enfin exprimé sa fierté aux champions sénégalais et les a encouragés à poursuivre cette dynamique d’excellence pour contribuer davantage au rayonnement du Sénégal.
« Bravo à nos champions ! Portez toujours plus haut les couleurs du Sénégal », a-t-elle conclu.
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