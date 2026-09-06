Éliminatoires CAN 2027 : l'équipe du Sénégal fera son grand retour au stade Léopold Sédar Senghor face au Mozambique

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé le retour de l'équipe nationale A dans son enceinte historique du stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions de la Teranga y affronteront la sélection du Mozambique le 25 septembre 2026, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.
Dans son communiqué, l'instance fédérale a annoncé l'ouverture de la campagne d'accréditations pour la couverture médiatique de cette rencontre. Cette délocalisation marque la réouverture aux compétitions internationales du stade Léopold Sédar Senghor (ex-stade de l'Amitié), arène emblématique du football national sénégalais.
Dans son communiqué, l'instance fédérale a annoncé l'ouverture de la campagne d'accréditations pour la couverture médiatique de cette rencontre. Cette délocalisation marque la réouverture aux compétitions internationales du stade Léopold Sédar Senghor (ex-stade de l'Amitié), arène emblématique du football national sénégalais.
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