Coupe CAF : Diambars éliminé malgré sa victoire au retour

L’équipe de Diambars a battu (1-0) l’Espérance sportive de Zarzis, samedi, au stade Léopold Sédar Senghor, mais ne se qualifie pas pour le second tour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).
Diambars a inscrit son unique but sur penalty par Lyss Mendy (42-ème mn).
Ce score ne lui permet cependant pas de se qualifier pour le prochain tour, après sa défaite (3-1) lors de la manche aller jouée à Tunis.
L’aventure africaine des académiciens de Saly-Portudal s’arrête donc au premier tour des préliminaires de la Coupe CAF.
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