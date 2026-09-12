Coupe CAF : Diambars éliminé malgré sa victoire au retour

‎Diambars a inscrit son unique but sur penalty par Lyss Mendy (42-ème mn).

Ce score ne lui permet cependant pas de se qualifier pour le prochain tour, après ‎sa défaite (3-1) lors de la manche aller jouée à Tunis.

‎L’aventure africaine des académiciens de Saly-Portudal s’arrête donc au premier tour des préliminaires de la Coupe CAF.

L’équipe de Diambars a battu (1-0) l’Espérance sportive de Zarzis, samedi, au stade Léopold Sédar Senghor, mais ne se qualifie pas pour le second tour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).