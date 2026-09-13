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Mondial de basket 2026: Les Bleues s'inclinent en finale face aux USA mais s'offrent une médaille d'argent historique



Mondial de basket 2026: Les Bleues s'inclinent en finale face aux USA mais s'offrent une médaille d'argent historique
L’Équipe de France féminine s'est inclinée ce dimanche 13 septembre à l'Arena de Berlin, en finale de Coupe de basket devant les États-Unis (97-79). 
 
Les Françaises y ont cru une mi-temps avant de s'effondrer en seconde période face à des Américains transfigurées et finalement intouchables (97-79), pour décrocher leur cinquième titre de championne du monde de suite (le 12e au total). 
 
Les Bleues se consoleront avec leur toute première médaille d'argent en Coupe du monde. Le meilleur résultat de leur histoire sur une Coupe du monde en décrochant la médaille d’argent.
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Moussa Ndongo

Dimanche 13 Septembre 2026 - 22:58


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