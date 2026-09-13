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World Athletics 2026 : la Sénégalaise Saly Sarr sacrée championne du triple saut à Budapest



World Athletics 2026 : la Sénégalaise Saly Sarr sacrée championne du triple saut à Budapest
La spécialiste sénégalaise du triple saut, Saly Sarr, a remporté ce dimanche la première édition du World Athletics Ultimate Championship à Budapest, en Hongrie. L'athlète de 23 ans s'est imposée en finale directe avec un bond mesuré à 15,06 mètres, s'offrant du même coup une prime de 150 000 dollars, soit plus de 84 millions de francs CFA.
 
« Saly Sarr a remporté le concours devant les Cubaines Davisleydis Velazco (15,04 m) et Leyanis Pérez Hernández (14,90 m) », précise le rapport de la compétition.
 
Cette victoire historique à Budapest intervient une semaine seulement après son sacre à la Diamond League de Bruxelles, où elle s'était imposée avec un saut de 14,96 mètres. La native de Ouakam devient ainsi la toute première athlète sénégalaise, hommes et femmes confondus, à remporter le titre de la Ligue de Diamant.
 
Médaillée de bronze aux derniers championnats du monde en salle, Saly Sarr confirme une ascension fulgurante marquée par des podiums à Monaco, Doha et Oslo, ainsi qu'un nouveau record national établi le 23 août dernier à Silesia.
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Dimanche 13 Septembre 2026 - 23:05


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