Footballeur le plus titré au Monde : Dani Alves remporte son 37ème trophée et rejoint Maxwell

L'international brésilien vit peut-être l'une des dernières saisons de sa carrière mais reste en pleine forme, et ne cesse d'ajouter des titres à son palmarès déjà plus que garni.

Dimanche soir, en plus de donner une claque à l'ancien champion en titre, Monaco pour s'offrir le trône, Daniel Alves a ainsi pu ajouter un titre qu'il n'avait jamais obtenu jusqu'alors dans sa carrière : la Ligue 1.

Ainsi, le joueur brésilien remporte le 37ème trophée de sa carrière, égalant le record de Maxwell dans l'histoire du football. Le joueur avait déjà soulevé 24 titres avec le Barça, 5 avec Séville, deux avec la Juventus et trois avec Bahia.

Dani Alves remporte son troisième titre avec le maillot du Paris Saint-Germain et aura encore la possibilité d'en remporter un quatrième cette saison si son équipe parvient à se qualifier et remporter la finale de la Coupe de France.

Un titre qui pourrait faire de lui l'unique joueur avec le plus de titres de l'histoire, surpassant ainsi Maxwell.