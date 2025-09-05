Fortes pluies annoncées : risque élevé de débordement du fleuve au Nord du Sénégal

L’alerte est donnée. De fortes pluies dépassant 100 mm par endroits, accompagnées d’orages, sont attendues entre le 5 et le 7 septembre 2025 sur plusieurs localités du Sénégal. Selon les prévisions de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), certaines zones seront particulièrement exposées à des risques élevés d’inondations.



Les autorités météorologiques signalent un danger accru dans le Nord, notamment à Podor et Matam, où le fleuve pourrait déborder, accentué par les précipitations attendues au Mali et en Mauritanie.



Un risque modéré est également identifié à Bakel et Kanel (Est), ainsi qu’à Diourbel, Mbacké (Centre) et Saint-Louis(Nord). Quant aux zones de risque faible, elles concernent Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Ziguinchor et Tambacounda. Les impacts redoutés vont des débordements du fleuve et inondations de maisons aux pertes agricoles, en passant par des risques de foudroiement, des perturbations de la circulation et une recrudescence possible de maladies liées aux eaux stagnantes.



Face à cette situation, des recommandations de vigilance ont été formulées. Les automobilistes sont appelés à la prudence sur les routes, les riverains à surveiller les points d’eau, et les acteurs de la pêche à redoubler de vigilance. Les populations sont en outre invitées à éviter les zones inondables et à suivre les consignes des autorités locales.