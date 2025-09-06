Forum Africain 2025 : « Tant que l’Afrique ne se nourrit pas elle-même, elle ne sera pas libre »,(Dr Rutenberg)

En marge du Forum Africain des Systèmes Alimentaires 2025 qui s'est tenu à Dakar, la Dr Wanjiru Kamau Rutenberg, directrice régionale pour l'Afrique à l'Alliance de la Biodiversité Internationale et du CIAT, a lancé un appel à la collaboration. Elle a affirmé que l'enjeu crucial pour le continent est de pouvoir se nourrir par lui-même. Pour elle, ce forum est essentiel, car il rassemble « tous ceux qui œuvrent à bâtir un système agroalimentaire qui fonctionne pour l’Afrique ».





La Dr Kamau Rutenberg a soutenu que « le plus grand défi de l'Afrique est de s'assurer une prospérité durable. » Er que « c’est absolument humiliant, embarrassant que nous ne puissions pas nous nourrir nous-mêmes. » Pour elle, « être capable de se nourrir est au cœur même de la dignité. Les enfants africains qui se couchent le ventre vide, c’est une honte qu'il faut absolument résoudre. »



À en croire Dr Rutenberg, la solution ne réside pas dans un remède miracle, mais dans une collaboration approfondie où chaque initiative, aussi petite soit-elle, s'intègre dans un vaste écosystème de solutions. Malgré les défis, la directrice régionale se dit très optimiste quant à l'impact du forum. Selon elle, rien ne peut remplacer ces rencontres en face-à-face, où les acteurs peuvent « tracer une voie commune ».



Pour conclure, elle a souligné que « tant que nous ne serons pas capables de nous nourrir nous-mêmes, nous ne serons pas libres en tant qu’Africains ». Elle a insisté sur le fait que l'autonomie alimentaire est la première des priorités, avant même la vente des ressources naturelles comme le pétrole ou l'or.