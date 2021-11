Forum Chine-Afrique à Dakar: Pékin promet une «nouvelle ère» face aux inquiétudes africaines

Dettes, développements de projets bénéficiant aux communautés limités, échanges commerciaux déséquilibrés, droit du travail et de l'environnement pas toujours respectés... Sur le terrain, les espoirs mis dans l'engagement chinois n'ont pas été entièrement comblés. A l'exemple du contrat du siècle en RDC qui devait permettre en contrepartie la construction de nombreuses infrastructures qui n'ont pas vu le jour.



Dans un livre blanc publié quelques jours avant ce sommet, les autorités chinoises détaillent leurs actions et leurs ambitions en Afrique. Elles parlent d'une « nouvelle ère » fondée sur l'égalité.



Parmi les termes employés afin de caractériser cette relation : « Sincérité, résultats réels, amitié et bonne foi ». Un lexique qui répond peut-être aux signaux de frustrations qui sont apparus ces dernières années dans certains pays où des manifestations et des incidents contre des citoyens chinois ont pu avoir lieu.



« A l’arrivée aujourd’hui il y a une dose d’inquiétude, d’angoisse, parce que la Chine commence à demander le remboursement de ces prêts et dans certains cas, on n’a pas nécessairement vu ces grandes infrastructures voir le jour. (…) Les pays africains commencent à se poser des questions dans cette relation. »