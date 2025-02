Forum des PME : Ousmane Sonko annonce la fin de l’affairisme d’État et fixe de nouvelles règles pour le secteur privé

L’une des déclarations les plus fortes d'Ousmane Sonko lors de son intervention a été de trancher nettement sur les pratiques qu'il jugeait néfastes dans la gestion du secteur privé au Sénégal. Il a annoncé d'emblée que "l'affairisme d'État, c'est terminé dans ce pays".

Le Premier ministre a mis en garde contre les anciennes pratiques qui ont, selon lui, entravé le véritable développement du secteur privé au Sénégal. "Nous soutiendrons tous les acteurs privés qui veulent travailler sérieusement, honnêtement. Nous combattrons et nous mettrons fin aux pratiques qu'on avait trouvées ici. Une bonne partie de ce secteur privé s'enrichissait à coup de surfacturations, de marchés grassement accordés. Tout ça, c'est fini", a affirmé Ousmane Sonko. Il a aussi souligné son intention de remettre de l'ordre et d’assurer que les acteurs économiques évoluent dans un environnement respectueux des principes de transparence et d’éthique.



Le Premier ministre a par ailleurs réaffirmé la place centrale du secteur privé dans les orientations politiques du gouvernement. Selon lui, le secteur privé est désormais un acteur clé dans la stratégie de développement du pays. "Le secteur privé national revêt une place centrale dans les options qui ont été les nôtres, hier en tant qu'opposants et encore plus aujourd'hui en tant que détenteurs du pouvoir conféré et confié par le peuple sénégalais", a-t-il expliqué.



Cependant, Ousmane Sonko a également précisé que le secteur privé doit se montrer à la hauteur des attentes du peuple sénégalais et des aspirations du gouvernement. Il a insisté sur le fait que les entreprises locales doivent non seulement être compétitives, mais aussi contribuer activement à la construction d’une économie durable, fondée sur la solidarité et l’éthique.



Ousmane Sonko a abordé l'enjeu du patriotisme économique. À cet effet, il a souligné que l’ambition du gouvernement est de promouvoir un secteur privé qui soit non seulement compétitif, mais également profondément ancré dans la vision de l’intérêt national. Il a appelé les entrepreneurs sénégalais à s’engager dans des pratiques responsables et à saisir les opportunités offertes par le gouvernement pour moderniser et dynamiser leurs activités.