Forum des journalistes africains: Une plateforme d’appui au journalisme d’investigation lancée

Le Forum des journalistes africains a ouvert ce matin à Saly un atelier sous régional d’échanges et de lancement. L’objectif de cette rencontre est de promouvoir la participation citoyenne dans l’enrichissement de l’offre informationnelle dans les médias à travers une plateforme numérique en vue d'appuyer les journalistes d'investigations. Cette rencontre regroupe des membres de la société civile , des blogueurs, des lanceurs d’alerte ainsi que des chercheurs et des data journalistes.



Le président dudit forum René Massiga Diouf a fait savoir lors de son allocution que depuis quelques années en effet, des mutations considérables ont été notées et qui changent de plus en plus les ressorts dans les médias, avec des conséquences importantes affectant le journalisme. Cette situation, dit-t-il, trouve son point d’ancrage dans l’évolution rapide des nouvelles technologies, qui entraînent un passage de niveau dans les mécanismes de diffusion de l’information.



"La presse étant aussi fille de son temps a connu des périodes de gloire, mais voit aujourd’hui son envergure et ses dimensions remises en cause", a fait savoir le journaliste de la Rts.



Aujourd’hui, informe-t-il, le journalisme est bousculé par les turpitudes de l’évolution sociale, et ses approches méthodologiques toujours non-réactualisées dans la fabrication de l’information, laissent engouffrer dans la brèche des canaux et méthodes de diffusion qui allient rapidité, instantanéité, ou encore vérité.