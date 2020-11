Forum du Numérique : le Grand prix du chef de l'Etat pour l'innovation remis ce jeudi

Le président de la République, Macky Sall, va procéder à la remise du Grand Prix du Chef de l’Etat pour l’Innovation Numérique ce jeudi, lors de la 2eme édition du Forum Numérique qui se tiendra au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD). C'est lui-même qui a fait l'annonce en marge du Conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre au Palais de la République.



Pour cette édition 2020, trois prix sont en jeux pour les gagnants. Il s’agit du Grand Prix constitué d’une médaille, d’un diplôme, d’une récompense financière de 20.000.000 de Francs CFA et d’un accompagnement du projet. Du Prix spécial Femme digitale doté de la somme de 10.000.000 FCFA et enfin un Prix spécial Jeune digital d’une valeur 10.000.000 FCFA



L'objectif de ce grand Prix est de récompenser les projets et entreprises qui contribuent, de par leur innovation dans le digital, à améliorer la vie des Sénégalais, à créer des emplois, à développer le tissu économique du pays mais surtout à soutenir le développement de projets et d’entreprises innovants dans le secteur en forte croissance de l’économie numérique.