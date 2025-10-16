Forum national du Livre : le Président Diomaye veut faire de Dakar un hub régional de l’édition et de la création intellectuelle

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé jeudi la volonté de l’exécutif sénégalais de faire de Dakar une plateforme majeure de l’édition et de la création intellectuelle dans l’espace ouest-africain.



Il s’exprimait lors du Forum national sur le livre et la lecture, dont il présidait la cérémonie d’ouverture à Dakar, sur le thème “L’éducation par le livre pour une souveraineté éclairé”.



Le gouvernement, a indiqué Bassirou Diomaye Faye, œuvre à réinventer la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), afin d’en faire un cadre plus dynamique de promotion de la culture et de la production du savoir.



”Cet événement inédit est d’abord le vôtre. Il sera à la mesure de votre engagement, de votre imagination et de votre sens du collectif”, a-t-il déclaré en faisant allusion au Forum national sur le livre et la lecture.



Cette manifestation réunit les parties prenantes du secteur, dans un cadre de concertation pouvant leur permettre d’identifier les défis et proposer des solutions durables aux problèmes de l’écosystème du livre et de l’édition.



Le Forum national du livre et de la lecture constitue ”un moment fondateur d’un dialogue sincère et d’un pacte renouvelé entre l’État et les acteurs du livre”, selon Bassirou Diomaye Faye.



Dans cette perspective, le président de la République a invité les participants à réfléchir sur la modernisation des bibliothèques et salles de lecture, la structuration et le financement du sous-secteur, ainsi que sur les enjeux liés à la numérisation et à l’intelligence artificielle.



Insistant sur la promotion des ouvrages écrits dans les langues nationales, en vue de “transmettre notre vision du monde” et de “dire au monde que nous pensons en Sénégalais, sans cesser d’appartenir à l’universel”.



Il considère que ”la souveraineté culturelle et intellectuelle passe aussi par la reconquête de notre parole propre”, ajoutant qu’il n’est pas possible de transformer durablement une nation “sans transformer d’abord son imaginaire, sans élever ses lectures, sans nourrir sa pensée”.



Le président de la République a tenu à rendre hommage aux figures disparues du monde des lettres sénégalaises, saluant leur contribution à la promotion du livre et de la lecture.



Il s’est aussi attardé sur ”le travail admirable” accompli par les femmes et les hommes du sous-secteur du livre et de la lecture, dont l’engagement traduit ”un patriotisme éclairé et une citoyenneté assumée”.



Le chef de l’Etat a présenté les écrivains et acteurs de la chaîne du livre comme des ”dépositaires d’une mission essentielle”, celle de “tenir éveillée la conscience nationale, entretenir la flamme du savoir et préserver la dignité de l’esprit”.





