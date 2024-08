Forum sous régional sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme : la jeunesse ouest-africaine se penche sur son sort

Le Forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme s'est ouvert ce lundi à l'île de Gorée. Cette rencontre de trois jours, permettra aux différents groupes représentantes des jeunes des pays de la sous-région Ouest africaine de discuter des acquis, défis et perspectives des enjeux liés à la paix, à la sécurité et aux droits humains dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel.



Cette rencontre, coïncidant avec la journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août, a été présidée par la ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports Mme Khady Diène Gaye. Le thème choisi pour cette édition est « L’implication des jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques gouvernementales en faveur de la paix et des objectifs du développement durable: enjeux et défis »



Cet important évènement permettra aux jeunes des différents pays de la Sous-région, d'évaluer les politiques de jeunesse entreprises dans les différents pays et de discuter de la place des jeunes dans les processus décisionnels.



Prononçant l'ouverture de la cérémonie, Mme Khady Diène Gaye a rappelé les nombreux fléaux auxquels sont confrontés la jeunesse africaine, notamment « l'émigration clandestine, le taux de chômage élevé, la non-implication des jeunes dans les prises de décisions, les conflits armés, les changements climatiques ».



D’ailleurs, elle estime qu'il est temps que ces « politiques publiques répondent aux besoins et aspirations de la jeunesse ».



Pour ce faire, la ministre soutient la stratégie de participation, protection, de partenariat, de désengagement et de réintégration pour les jeunes. Selon elle, il faut que les jeunes soient davantage pris en charge dans l'élaboration des politiques publiques. « Il faut que les jeunes soient les relais de leurs communautés auprès des pouvoirs publics », insiste Khady Diene Gaye.



Elle estime dans la même lancée, que la « précarité sociale des jeunes est à la cause des nombreuses dérives constatées chez les jeunes, notamment l'immigration clandestine ».



La ministre de la Jeunesse espère que ce forum sera l'occasion de dégager des idées fructueuses et vecteur de changements. D'après elle, la « jeunesse constitue le plus important poids démographique en Afrique de l'Ouest et devra être le véritable levier de développement ».



Pour Seydina Kane, représentant du Haut-Commissariat des droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest, les « jeunes doivent être au cœur des orientations politiques des gouvernements africains. En ces sens, il appelle à « travailler avec les jeunes pour les jeunes ».



Selon lui, les jeunes doivent être promoteur de leur propre changement. Il a aussi mis en exergue la « mauvaise gouvernance et notamment la dilapidation et la mauvaise gestion des ressources qui devait supporter le développement de leurs pays ».



Pour Mouhamadou Lamine Seck, responsable des programmes à l'Ong Natural Justice les jeunes doivent « s'impliquer » et non à demander « d'être impliqué ». Selon lui, les jeunes doivent décider et discuter de leur propre avenir.