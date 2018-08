Forum sur la Paix de Dakar : Me Sidiki Kaba et Florence Parly signent un accord intergouvernemental

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur Me Sidiki Kaba et sa collègue française en charge des Armées Florence Parly ont procédé à la signature d’un accord intergouvernemental pour les besoins de la cinquième édition du Forum international sur la paix et la sécurité.



Ce sommet prévu à Dakar les 5 et 6 novembre 2018 portera sur le thème : «Paix et sécurité en Afrique : enjeux de développement et de stabilité durables» et réunira des sommités venues des quatre coins du globe.