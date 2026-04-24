Fouladou : Un investissement massif de 44 milliards FCFA pour les routes et l'électricité

Le Président de la République a effectué deux visites de terrain majeures dans le Fouladou pour superviser l'avancement de la Boucle du Fouladou et de la dorsale électrique Fafacourou-Dabo-Coumbacara. Ces projets, représentant un investissement global dépassant les 44 milliards de FCFA, visent à désenclaver la Haute Casamance et à transformer les conditions de vie de plus de 10 000 personnes.







Le volet routier, long de 102,5 km, bénéficie d'un financement de 43 milliards de FCFA de l'État et de la BOAD. Cette infrastructure est conçue pour réduire les coûts de transport, faciliter l'accès aux services de santé et d'éducation, tout en créant 600 emplois locaux. Elle constitue un levier de croissance pour les producteurs de la région en fluidifiant les échanges commerciaux.





Parallèlement, le volet énergétique, d'un coût de 1,2 milliard de FCFA, s'inscrit dans le projet d'électrification de 2 000 localités via le PUDC. Le déploiement de 53 km de lignes haute tension permettra de raccorder 53 villages répartis sur quatre communes. Ce réseau électrique est destiné à soutenir l'activité économique locale et à améliorer durablement le quotidien des foyers ruraux.







Pour le Chef de l'État, ces réalisations marquent une étape clé dans sa politique d'équité territoriale. En couplant infrastructures routières et accès à l'énergie, le gouvernement entend transformer les zones rurales en véritables espaces de production et de services, pleinement intégrés à l'économie nationale.

