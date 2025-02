Frais d’hospitalisation des agents de la fonction publique : 29,9 milliards FCFA dépensés

Les dépenses liées à l’hospitalisation des fonctionnaires sénégalais ont atteint un niveau sans précédent en 2024, s’élevant à 29,9 milliards de francs CFA, selon les chiffres publiés par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) repris par Libération. Cette somme représente une hausse de 149 % par rapport à l’année précédente et dépasse largement le précédent record de 15,3 milliards FCFA établi en 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19.



Jusqu’en 2023, la tendance était à la baisse, avec un montant inférieur à 12 milliards FCFA. Mais en 2024, la dynamique s’est brutalement inversée. Selon Arona Oumar Kane, ingénieur logiciel chez Bangath Systems, cette augmentation spectaculaire peut s’expliquer par deux facteurs principaux "une régularisation des paiements en début d’année et en janvier 2024, 4,5 milliards FCFA ont été enregistrés, alors que les mois de novembre et décembre 2023 n’avaient affiché aucune dépense. Cette somme pourrait correspondre à un rattrapage budgétaire, mais elle ne justifie pas à elle seule une telle explosion des coûts."



Depuis avril, les dépenses mensuelles ont progressivement augmenté, passant d’environ 1 milliard FCFA à 9,5 milliards FCFA en décembre. Cette accélération coïncide avec l’arrivée d’un nouveau régime politique, suscitant des interrogations sur d’éventuelles anomalies dans la gestion des finances publiques, souligne le journal.



La prise en charge des frais médicaux des fonctionnaires et de leurs familles repose sur un système d’imputation budgétaire. Selon le document, l’État couvre 80 % des frais médicaux (hors médicaments) et 100 % des frais d’hospitalisation, les agents devant rembourser 20 % via une retenue sur salaire.

Ces remboursements peuvent également passer par des mutuelles de santé, cofinancées par l’État et les agents publics.



Toutefois, l’ampleur soudaine des dépenses pose question. Dans un contexte de déficit budgétaire alarmant, chiffré à 2 200 milliards FCFA, Arona Oumar Kane, ingénieur logiciel souligne que ces 30 milliards FCFA dépensés pour seulement 1 % de la population nécessitent une explication de la part du gouvernement. « Il est indispensable d’expliquer aux Sénégalais comment nous en sommes arrivés à une telle dépense, sans aucun lien avec un choc sanitaire majeur », affirme-t-il au micro de L'Observateur.