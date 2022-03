France: 202 migrants secourus alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre

Dans la nuit de mercredi à jeudi, puis dans la journée de jeudi, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a identifié "plusieurs embarcations se trouvant en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais", a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué.



Le Cross a alors engagé plusieurs moyens nautiques pour porter secours aux personnes en difficulté, dont le remorqueur d'intervention l'Abeille Languedoc, affrété par la Marine nationale, a précisé la préfecture.



Arrivé sur zone, "le remorqueur a constaté que l'embarcation avait pris l'eau et que certains naufragés étaient à la mer", a-t-elle ajouté. En parallèle, l'hélicoptère Dauphin, de la Marine nationale, a aussi été engagé "afin d'effectuer des recherches et de s'assurer que tous les naufragés ont été secourus".



Le navire a récupéré à son bord 43 naufragés.



Le remorqueur est ensuite intervenu sur deux autres opérations récupérant au total 56 naufragés qu'il a déposé au port de Boulogne-sur-Mer.



Par ailleurs, la SNSM a porté secours à 41 personnes, un patrouilleur de la Marine nationale a récupéré à son bord 16 migrants et un autre des douanes, 46.



Depuis fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l'eau.



Ces tentatives ont fait au moins 30 morts et quatre disparus en 2021, selon un bilan de la préfecture maritime. Un candidat à l'exil est décédé en mer en janvier.