France : Des étudiants béninois victimes d’une escroquerie massive par une fausse école de commerce

Une escroquerie d’envergure vient d’être révélée en France, où trois individus, responsables d’une école de commerce au Mans, ont été mis en examen. Ils sont accusés d’aide au séjour en bande organisée, escroquerie aggravée, et fraude fiscale. Leur principale infraction consistait à vendre des documents de scolarité frauduleux à des étudiants béninois, permettant ainsi à ces derniers de séjourner légalement en France.



Au cœur de cette vaste escroquerie, des jeunes étrangers, majoritairement béninois, ont payé des milliers d’euros pour des documents de scolarité dépourvus de toute valeur. L’école incriminée, baptisée “European School of Business and International Affairs (Esbia)”, promettait une vingtaine de formations, mais les étudiants découvraient à la fin qu’ils n’avaient droit qu’à quelques heures d’anglais ou de comptabilité.



Le modus operandi de l’école consistait à attirer des étudiants béninois en France moyennant des frais considérables. Ces étudiants, croyant venir pour des études, se retrouvaient rapidement encouragés à travailler, créant ainsi un cercle vicieux, car l’école représentait leur unique moyen de rester légalement sur le territoire français.



Au lieu des cours promis, les étudiants béninois se voyaient remettre un faux document de scolarité qui, selon l’enquête, n’avait aucune validité juridique. Les conséquences pour ces jeunes sont désormais incertaines, car leur statut en France demeure flou. L’enquête révèle que l’école faisait venir des étudiants d’Afrique, les incitant à payer entre 5 000 et 6 000 € par an pour des études inexistantes.



Les enquêteurs, lors de perquisitions aux domiciles des responsables de l’établissement, ont récupéré de nombreux documents confirmant l’étendue des faits reprochés. Deux hommes et une femme ont été interpellés et mis en examen pour plusieurs chefs d’accusation, allant de l’escroquerie à la fraude fiscale. L’enquête, loin d’être terminée, révèle déjà l’ampleur de la fraude, notamment des financements publics obtenus de manière fantaisiste.