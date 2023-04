France : Kombouaré ne veut pas que les joueurs musulmans jeûnent en jour de match

Antoine Kombouaré aurait écarté Jaouen Hadjam après avoir demandé aux joueurs musulmans de ne pas jeûner lors des jours de match.

C’est un sujet qui enflamme le football français. Alors que l’Allemagne et l’Angleterre ont notamment autorisé des courtes pauses pendant les rencontres pour que les joueurs de confession musulmane puissent rompre leur jeûne, la FFF a donné des consignes très claires à ce sujet aux arbitres : pas de break pour que les joueurs en question puissent s’hydrater ou s’alimenter. Ce qui fait parler, forcément.





Et voilà que le média Goal dévoile une information qui risque aussi de faire couler beaucoup d’encre. Antoine Kombouaré, l’entraîneur du FC Nantes, a ainsi écarté l’international algérien Jaouen Hadjam. Et pour cause, ce dernier aurait refusé de mettre le ramadan de côté ce dimanche, alors que les Canaris affrontent Reims. L’entraîneur a demandé à ses joueurs musulmans de faire une exception les jours de match et de ne pas jeûner, et si beaucoup de joueurs ont accepté, Hadjam a dit non.



Kombouaré ne veut pas que les joueurs musulmans jeûnent en jour de match

Il n’a donc pas été retenu pour le match, lui qui avait pourtant joué avec sa sélection lundi dernier, face au Niger. Toujours selon le média, le coach n’apprécie pas que les joueurs musulmans jeûnent en jour de rencontre, puisqu’il estime que cela les rend moins performants. D’où sa demande à ses joueurs, qui peut en quelque sorte ressembler à du chantage. C’est du moins de cette façon que beaucoup d’observateurs l’ont interprété sur les réseaux sociaux.



« Je les (les joueurs musulmans de l’effectif) ai rencontrés, on a discuté. On travaille de façon à ce que ça se passe bien. Et c’est souvent le cas. Il y a la volonté que le week-end, les joueurs soient au top pour faire gagner l’équipe. », confiait récemment l’entraîneur du FC Nantes. On attendra logiquement plus d’explications sur le cas Hadjam après la rencontre face à Reims… A noter que sur son compte Twitter, le joueur a liké un message de soutien, ce qui ne laisse a priori pas trop de doutes concernant la véracité de cette histoire.