San Antonio : la délégation sénégalaise contrôlée et fouillée par les douanes américaines

Après un premier stage à Charlotte, dans le sud des États-Unis, où l'équipe nationale du Sénégal a entamé sa préparation pour la Coupe du monde 2026, les “Lions” ont rejoint San Antonio, au Texas, pour la suite de leur mise en condition.



Dès leur arrivée sur place, les joueurs sénégalais ont été soumis à des contrôles rigoureux des douanes américaines.



Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent chaque membre de la délégation du staff technique aux cadres de l'équipe être minutieusement fouillé. Bagages inspectés, palpations de sécurité, vérifications biométriques : rien n'a été laissé au hasard.



Les "Lions" disputeront un match amical de préparation ce mardi 9 juin face à l'Arabie Saoudite.



Les champions d'Afrique en titre rejoindront ensuite leur camp de base dans l'État du New Jersey, au nord des États-Unis, le 11 juin.



Le Sénégal a été versé dans une poule composée de la France, de la Norvège et de l'Irak.



Les “Lions” entameront la compétition le 16 juin au Stade de New York contre la France, avant d'affronter la Norvège le 23 juin au MetLife Stadium du New Jersey. Ils boucleront la phase de groupes face à l'Irak le 26 juin au stade de Toronto.