France – Sénégal : La compo officielle des "Lions" avec Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta et Idrissa Gueye

À quelques minutes du coup d'envoi du premier match des “Lions” à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé la composition de l'équipe sénégalaise qui affrontera la France, ce mardi soir à New York (19h00 GMT).



Dans les cages, le titulaire incontesté Édouard Mendy occupera son poste. La défense sera articulée autour d'une charnière centrale composée de Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté. Sur les côtés, El Hadji Malick Diouf évoluera dans le couloir gauche, tandis que Krépin Diatta tiendra le flanc droit.



Au milieu de terrain, le sélectionneur a opté pour un trio composé d'Idrissa Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara.



En attaque, Pape Thiaw misera sur un trio offensif : Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané pour faire trembler les filets français.





La compo des "Lions" contre la France



E. Mendy – K. Diatta, M. Niakhaté, K. Koulibaly, Malick Diouf – L. Camara, Gana Gueye, Pape Gueye – I. Sarr, Jackson, Sadio Mané









