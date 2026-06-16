Gambie : Mission conjointe Cedeao-UA-ONU pour évaluer les préparatifs de la présidentielle

La Commission de la CEDEAO, en partenariat avec l'Union Africaine (UA) et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), a déployé une mission préélectorale conjointe à Banjul du 14 au 21 juin 2026. Cette délégation technique de haut niveau est co-dirigée par Kwadwo Afari-Gyan, ancien président de la Commission électorale du Ghana, et Babatunde Tolu Afolabi, directeur des Affaires politiques de la CEDEAO.



L'objectif principal de ce déploiement est d'évaluer l'état de préparation du pays en vue de l'élection présidentielle fixée au 5 décembre 2026. Les émissaires régionaux et internationaux cherchent à identifier les mesures de soutien nécessaires pour renforcer la confiance entre les parties prenantes et garantir un scrutin libre, transparent et crédible.



Sur place, les experts analyseront le cadre juridique, constitutionnel et institutionnel du processus électoral gambien. La mission examinera également la dynamique politique entre les institutions et les différents acteurs nationaux, tout en cartographiant les risques potentiels et les signaux d'alerte précoce à l'approche de l'échéance électorale.