France-Sénégal : l’État sénégalais engage un cabinet d’affaires français, Gide, pour défendre ses intérêts dans un arbitrage, dénonce Juan Branco

L’avocat franco-espagnol Juan Branco a affirmé, ce jeudi, sur sa page Facebook que l’État du Sénégal a désigné le cabinet d’affaires français Gide pour défendre ses intérêts dans un arbitrage récemment ouvert.



« Ce n’est pas la première fois qu’un grand cabinet d’affaires international est mobilisé, à des prix stratosphériques, par l’État pour représenter ses intérêts », a-t-il écrit.



Membre du pool d’avocats d’Ousmane Sonko lorsqu’il était dans l’opposition, Me Branco a déploré l’absence de rupture avec les cabinets qui représentaient déjà les intérêts du régime précédent.



« Mes confrères sénégalais sont systématiquement écartés du contentieux par l’administration, qui n’a en réalité pas changé de mains », a -t-il dénoncé. Avant d’ajouter : « Ce sont eux pourtant qui ont porté la révolution. »



Il a rappelé avoir, à plusieurs reprises, insisté sur « l’importance de considérer des confrères qui ont risqué leur vie à un moment où certaines personnes occupant aujourd’hui les plus hautes fonctions de l’État se terraient ». Et de conclure : « Ils ont été les seuls, avec Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, quelques cadres, et des milliers d’anonymes, à risquer leur vie. »