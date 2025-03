France/Toulouse : un Sénégalais tué en pleine rue par une femme qu’il ne connaissait pas

Un drame secoue la communauté sénégalaise de Toulouse. Mouhamadou Bachir Sow, un cuisinier de 37 ans originaire de Dakar, a été mortellement poignardé le 4 mars dernier à la Place du Docteur Baylac (en France). Transporté en urgence à l'hôpital, il a succombé à ses blessures.



Selon les premiers éléments de l’enquête relayés par Libération, l’auteure présumée des faits est une femme de 50 ans, Gretelle B., connue pour sa toxicomanie. « Peu avant l’attaque, elle s’était disputée avec une caissière de supermarché, affirmant qu’elle reviendrait se venger armée d’un couteau », lit-on dans le journal. Mais c’est finalement Mouhamadou Bachir Sow, qu’elle a croisé sur son chemin, qui a été poignardé à la carotide.



L’assaillante et la victime ne se connaissaient pas, ce qui renforce l’incompréhension et l’indignation des proches du dossier. « C’est un meurtre totalement gratuit », s’est indigné une source proche de l’affaire.



Face à la gravité des faits, une information judiciaire pour assassinat a été confiée à la vice-présidente du tribunal de Toulouse, Ines Gharbie. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes du drame et la responsabilité pénale de la suspecte, qui était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits.



Ce crime a provoqué une vive émotion au sein de la communauté sénégalaise de Toulouse, qui attend désormais que justice soit rendue.