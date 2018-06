France: début des examens du baccalauréat 2018

Cela pourrait être l'énoncé d'un problème mathématique. Cette année, le nombre de candidats explose : ils sont 753 148 au total, soit 5% de plus que l’an passé.



Une augmentation qui découle du boom démographique de l’année 2000, dont les enfants sont désormais aux portes de l’enseignement supérieur.



Ces élèves planchent donc sur le bac. Plus de 2 900 sujets ont été préparés pour eux. Et les professeurs auront 4 millions de copies à corriger.



Pour cette édition 2018, le candidat le plus jeune est une élève de 11 ans, soit 65 ans de moins que le prétendant le plus âgé et ses 76 ans.



Vers un grand oral dans quelques années



Parmi les candidats, un peu plus de la moitié passent un bac général, 21% un bac technologique et 26% un bac professionnel.



Pour la petite histoire, la première session du baccalauréat, en juillet 1809, n’avait accueilli que 39 candidats, tous issus de la haute bourgeoisie.



L'examen était alors quasi donné : pas encore d’écrits, l’épreuve consistait simplement en un entretien oral.



Avec la réforme du baccalauréat, les élèves devront se confronter à un grand oral. Mais cette nouveauté n'aura lieu qu'en 2021.