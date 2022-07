France: l'Assemblée nationale adopte le projet de loi «d'urgence» pour le pouvoir d'achat

L'Assemblée nationale a adopté, vendredi au petit matin, en première lecture le projet de loi « d'urgence » pour le pouvoir d'achat à l'issue de quatre jours de débats sous haute tension entre la majorité et les oppositions. Voté après une nuit entière de discussions chaotiques, le texte gouvernemental a été validé par 341 voix pour, 116 contre et 21 abstentions, avec l'apport des voix de députés de LR et du RN qui ont salué certaines mesures allant « dans le bon sens », tandis que la gauche dénonçait un texte s'apparentant à une « déclaration de guerre aux salaires ».