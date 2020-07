France : le gouvernement Jean Castex dévoilé

Il était attendu durant toute la journée de ce lundi 6 juillet, il est desormais connu. Le gouvernement de Jean Castex a été annoncé par Alexis Kohler. Entre maintiens, nouveautés et surprises, la nouvelle équipe qui sera régie par Matignon fait déjà parler d'elle.



C'est à 19h07 qu'Alexis Kohler s'est présenté, sur les marches de l'Élysée, afin de mettre fin aux spéculations du weekend. La composition du nouveau gouvernement, emmené par le Premier ministre, Jean Castex, a été dévoilée.



De nouvelles têtes et une surprisearmi les nouveaux entrants aux gouvernement, la plus grande surprise est la nomination d'Éric Dupond-Moretti, qui devient garde des Sceaux.



Pressentie au poste de ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili hérite d'un ministère plus que jamais au centre des préoccupations, suite à la "vague écologiste" des dernières élections européennes et municipales.

Enfin, l'ancienne ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy (de 2007 à 2010), omniprésente dans les paysage médiatique durant la crise du Covid-19, Roselyne Bachelot, est nommée ministre de la Culture.



Mais peu de changements



Si l'une des principales informations est l'absence de Christophe Castaner de ce nouveau gouvernement, remplacé par Gérald Daremanin, qui arrive place Bauveau, beaucoup de ministres du précédent, dirigé par Édouard Philippe, sont toujours présents.



Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Bruno Le Maire (Économie), Olivier Véran (Santé), Jean-Michel Blanquer (Éducation nationale) ou encore Florence Parly (Armées), conservent leur portefeuille ministériel. Elisabeth Borne remplace, elle Muriel Pénicaud au ministère du Travail.



La liste des secrétaires d'État nommés au nouveau gouvernement n'a pas été annoncée ce soir. Elle devrait l'être dans les prochains jours.