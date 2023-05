France: un 1er mai annoncé comme «historique» dans le contexte de la réforme des retraites

Ce 1er-Mai mobilisera-t-il autant que lors de la dernière manifestation du 13 avril dernier lors de laquelle, selon la CGT, plus d'1,5 million de personnes étaient descendu dans la rue ? Les syndicats disent en tout cas s'attendre à jusqu'à 1,5 million de personnes dans les rues, a déclaré Laurent Berger, le secrétaire général du syndicat CFDT, dimanche. Invité de RTL, LCI et Le Figaro, il a rappelé que 300 points de rassemblements étaient prévus dans toute la France pour cette journée du 1er-Mai. Les autorités tablent de leur côté sur 500 à 650 000 personnes sur tout le territoire, dont 80 à 100 000 à Paris.



Le trafic aérien s'annonce très perturbé avec 25 à 33% de vols annulés dans les plus grands aéroports français, des perturbations qui devraient se poursuivre à Paris-Orly mardi.



« Cette fête des travailleurs se déroule dans l'unité syndicale et rien que ça, c'est historique », s'est réjoui dans l'hebdomadaire JDD le secrétaire général du syndicat FO, Frédéric Souillot. Le dernier défilé unitaire avec les huit principaux syndicats remonte à 2009, face à la crise financière. « La mobilisation sera inédite et exceptionnelle », a prévenu la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.



Douze mille policiers mobilisés

Ce 1er mai intervient après la validation de l'essentiel du texte par le Conseil constitutionnel et sa promulgation dans la foulée. Dans la rue comme dans les sondages, la colère reste vive, avec des « casserolades » qui accompagnent les déplacements de l'exécutif. Et les manifestants demanderont l'abrogation du texte qui repousse l'âge de la retraite à 64 ans.



Dans la capitale française, le cortège s'élancera à 14h de la place de la République vers la Nation, avec la présence annoncée de syndicalistes du monde entier. Les autorités attendent aussi 1 500 à 3 000 « gilets jaunes » et 1 000 à 2 000 individus « à risque », de source policière. 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 à Paris.



Le président Emmanuel Macron s'est donné le 17 avril « 100 jours d'apaisement » et « d'action » pour relancer son quinquennat.



(Avec AFP)