France : un Sénégalais accusé d'avoir tué son amante mère de deux enfants

L'affaire défraye la chronique depuis plusieurs jours à Marseille. Le corps d'une jeune femme, Mélodie Mendes Da Silva, mère de famille de 34 ans disparue depuis début novembre à Marseille, a été retrouvé. Son présumé meurtrier, un Sénégalais de 40 ans, n'est autre que son amant.



Selon le journal "Les Echos" qui donne l'information dans sa parution de ce lundi 18 décembre, Cheikh Ahmadou Bamba Faye a reconnu avoir tiré à plusieurs reprises sur

Mélodie Mendes Da Silva, dans le cadre d'une relation extra-conjugale tumultueuse, contestant cependant toute intention criminelle et préméditée.



Le journal de renseigner que c'est grâce à des recoupements de téléphonie et au recueil de témoignages que l'enquête s'était dirigée vers lui. D'après le parquet de Marseille, Cheikh Bamba Faye entretenait "une relation extra-conjugale avec la victime".



Un témoin a confié aux enquêteurs avoir vu Mélodie entrer, sans contrainte, dans 1 une voiture sombre des années : 1986-1990, le 3 novembre, vers 18h15. C'est la dernière fois que la mère de famille de 34 ans sera vue en vie. La voiture s'est ensuite dirigée vers Gémenos. Une portable de Mélodie bornait dans le 11e arrondissement de Marseille.



Arrêté, le mis en cause a d'abord contesté les faits et a décidé de garder le silence. Cuisiné par les enquêteurs, Bamba a reconnu avoir tiré à plusieurs reprises sur Mélodie, sa maîtresse, avec une arme de poing. Il a indiqué aux enquêteurs où se trouvait son corps : à Gémenos, au Col de l'Espigoulier.



Cependant, notre compatriote nie toute intention criminelle et préméditée. Vendredi 15 décembre, il a été mis en examen pour "assassinat", ce qui implique que le magistrat instructeur a reconnu la préméditation.



Bamba Faye a, par ailleurs, reconnu que l'arme retrouvée lors d'une perquisition était celle qu'il avait utilisée le soir des faits. Il a, ensuite, amené les enquêteurs sur la scène de crime où un corps de femme, correspondant à celui de la mère de famille disparue : depuis le mois de novembre, a été découvert.



Une autre personne, la compagne de Bamba, a également été placée en garde à vue, pour non "dénonciation de crime", et son placement sous contrôle judiciaire a été demandé.



Le meurtrier présumé de Mélodie met en scène son appartenance à l'Islam sur les réseaux sociaux. Il travaillait dans une discothèque, comme videur.



​Il a été placé en détention provisoire.