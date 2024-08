France : un avion Fouga Magister s'abîme en mer pendant un meeting dans le sud

Le Fouga Magister, avion mythique dépourvu de siège éjectable, se produisait juste avant une démonstration de la Patrouille de France, a rapporté un porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. Il s'est abîmé en mer au large du Lavandou, dans le sud de la France, avec le pilote dans l'habitacle, ont précisé l'armée et le préfet maritime de la Méditerranée. Les opérations de secours ont été immédiatement lancées pour le retrouver. La préfecture a par la suite annoncé que son corps sans vie avait été retrouvé. L'office du tourisme du Lavandou a indiqué que le meeting avait été interrompu et définitivement annulé.