France : une peine de 18 ans de prison requis contre l’islamologue Tariq Radaman

La cour criminelle départementale de Paris a requis 18 ans de prison, mardi 24 mars, contre l’islamologue Tariq Ramadan, jugé par défaut et à huis clos pour des viols sur trois femmes, selon une source judiciaire citée par l’AFP.



Pour rappel, la cour criminelle départementale de Paris avait décidé, vendredi 6 mars 2026, de juger par défaut l'islamologue Tariq Ramadan, absent depuis l'ouverture de son procès pour viols, et a délivré un mandat d'arrêt à son encontre. Les avocats de l'accusé avaient quitté la salle d'audience après l'énoncé de la décision de la cour.



Le procès du prédicateur de 63 ans s'est ouvert lundi 2 mars à Paris. Cependant, il ne s'est pas présenté devant la justice, ayant été hospitalisé deux jours auparavant à Genève (Suisse) en raison, selon ses avocats, d'une «poussée» de sclérose en plaques.



Un courrier établi par un médecin de Tariq Ramadan et transmis par sa défense, soulignait que son patient était «vidé de son énergie vitale», et proposait qu'il observe une «période de repos d'une semaine à dix jours» avant de comparaître.



Pour l’heure, la date du délibéré de cette affaire n’est pas encore connue.