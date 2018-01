Franchises universitaires, Saes: "Les forces de l’ordre ne doivent pas entrer à l’université"

En marge de l'Assemblée générale tenue ce matin par le Saes, le coordonnateur dudit syndicat, Ibrahima Dally Diouf a donné la position de leur organisation syndicale sur les affrontements entre forces de l’ordre et les étudiants de l’Ucad ainsi que l’incendie de la chambre numéro 28 situé au PM5, survenu dernièrement à l’Ucad. Selon lui, les forces de l’ordre ne doivent pas entrer à l’université.



«L’espace universitaire est un peu particulier. Et, l’Université n’est pas une zone de non loi. Et, nous sommes conscients de cela. Mais il faut reconnaitre également que l’Ucad a ses particularités », soutient-il.



Et de poursuivre : «les forces de l’ordre doivent respecter les franchises universitaires. Et, sur cette question le Saes est intransigeant la-dessus. Donc pour nous, le respect des franchises universitaires et le règlement des bourses doivent être des questions dépassées par l’université ».



«Nous avons même écrit un communiqué pour dénoncer l’incident qui s’est produit dernièrement à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le paiement des bourses doit être réglé dans les délais. Parce que, ce sont des questions qui sont connus d’avance. Et, Le gouvernement savait belle et bien qu’il devait payer aux étudiants leurs bourses », argue-t-il.



A l'en croire, le gouvernement a l’habitude d’attendre jusqu’à ce qu’il y ait un drame ou une catastrophe pour respecter ses engagements et commencer à payer les bourses.