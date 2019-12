Frapp France Dégage annonce une plainte contre le porte-parole du Meer

Le Front pour la Révolution Anti impérialiste Populaire et Panafricaine France France Dégage compte ester en justice, le porte-parole Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer)



« Nous allons déposer une plainte dès jeudi contre Kaley Wade, le porte-parole du Meer . Ce dernier qui, devant un plateau de télé, a traité de terroriste notre mouvement. Pire, cet apériste nous a accusés de faire entrer de l’argent sale dans ce pays. Donc, devant la justice, il nous dira de quoi notre mouvement y est mêlé. Parce que nous ne laisserons personne nous traîner dans la boue à tort et sans preuves tangibles », brandit Alioune Badara Samb, membre du mouvement (Frapp France Dégage, en conférence de presse, ce mardi.