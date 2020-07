Frappé par le Covid-19, le secteur agricole italien à la peine

En Italie, le secteur agricole a du mal à se remettre de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il y a d’abord eu la pénurie de main-d’œuvre en raison de la fermeture des frontières, puis la chute de la consommation alimentaire avec l’effondrement du secteur touristique. "Plein de restaurants sont fermés, les gens n'achètent plus. La demande a chuté", témoigne pour France 24 un représentant. Résultat, les agriculteurs se sont adaptés : "On fait des cultures plus économes", explique l'un d'eux. Pour autant, cela n’effacera pas les pertes du secteur, estimées à plus de 12 milliards d’euros.