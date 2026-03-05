ONU : L'Afrique se mobilise pour placer Macky Sall à la tête des Nations unies

Un collectif de citoyens engagés vient de lancer une pétition internationale pour soutenir la candidature de l'ancien président sénégalais, Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations unies. Cette initiative populaire vise à corriger une « injustice historique » : la sous-représentation chronique de l'Afrique dans les instances décisionnelles mondiales. Pour les pétitionnaires, l'élection d'un leader africain de cette envergure est le levier indispensable pour que la voix du continent résonne enfin avec la force nécessaire au sein du Conseil de sécurité et des grandes organisations internationales.



Les promoteurs du texte justifient le choix de Macky Sall par son « leadership incontestable » et sa « vision progressiste ». Son bilan à la tête du Sénégal et son influence en Afrique de l'Ouest sont présentés comme des gages de crédibilité pour diriger l'organisation mondiale. Selon le manifeste de la pétition, sa candidature dépasse la dimension individuelle : elle incarne l'ambition d'un continent déterminé à transformer la gouvernance globale en y injectant une diversité de perspectives jusqu'ici marginalisées.



L'objectif affiché par cette mobilisation est de réparer un déséquilibre politique en garantissant que l'Afrique occupe sa place légitime dans le concert des nations. Il s'agit de permettre au continent d'influencer directement les décisions globales sur des thématiques majeures comme le climat, la sécurité et le développement. Le texte, qui martèle que cette candidature est celle de tout un continent, appelle désormais à une mobilisation massive de la société civile africaine et de la communauté internationale pour créer un levier politique capable de transformer durablement la gouvernance mondiale.