Fraude au port de Ziguinchor : Guy Marius Sagna demande la création d'une Commission d'enquête parlementaire

Le député Guy Marius Sagna a saisi ce lundi l'Assemblée nationale pour solliciter la mise en place d'une Commission d'enquête parlementaire. L'objectif de cette commission serait de faire toute la lumière sur les malversations présumées qui se dérouleraient au port de Ziguinchor, ainsi que sur les irrégularités au sein de la chambre de commerce et d'industrie de la même ville. L'initiative du député s'inscrit dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la transparence et la gestion des ressources publiques.



Dans sa demande, Guy Marius Sagna a mis en avant plusieurs pratiques douteuses qui, selon lui, entachent le bon fonctionnement du port de Ziguinchor. Il a notamment mentionné des facturations illégales, soulignant des anomalies dans les transactions financières opérées dans ce cadre. L'une des préoccupations majeures concerne les fraudes sur les statistiques portuaires et l'analyse des activités commerciales et économiques du port.



En outre, le député a soulevé des conflits d'intérêts au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Ziguinchor. Ces pratiques, selon lui, pourraient nuire à l'intégrité des décisions prises par cette institution, essentielle au développement économique de la région. Guy Marius Sagna a donc appelé à une enquête approfondie, afin de garantir que les opérations au sein du port et de la chambre de commerce soient menées dans le respect des normes légales et éthiques.



La proposition de Guy Marius Sagna intervient dans un contexte où les enjeux économiques sont particulièrement élevés pour la région de Ziguinchor, et où les attentes des citoyens en matière de gouvernance et de transparence sont croissantes.