Frisson au procès Imam Ndao : "Daesh projette d'installer un État islamique au Senegal

Une révélation de taille au 13e jour du procès de l'Imam Ndao et Cie. Le prévenu Matar Diokhané, appelé à la barre ce lundi, a mis au grand jour le projet flippant du groupe terroriste le plus puissant au monde pour le Sénégal.



Selon Diokhané, le pays de la Teranga est sur les tablettes de Daesh qui prévoit d'en faire un État islamique.



."Je n’ai pas une idée de djihadiste. Mais, Daesh projette d’installer un Etat islamique au Sénégal. J’ai reçu le message. Et, ceux qui sont en Lybie adhèrent à ce projet", a-t-il dit.



A la question du juge : «Vous n’adhérez certes pas à cette idée mais le Dash compte installait un Etat islamique au Sénégal ?», Diokhané a répondu par l’affirmative. Il a ainsi précisé : «J’avais reçu ce message, mais il visait les blancs». Et de développer : «je confirme l’existence de ce projet, mais il visait principalement des pays comme Mauritanie, Gambie et Sénégal. Et, pour la Gambie il fallait un renversement du pouvoir avec un Cout d’Etat. Le projet était à l’horizon 2016 à 2017».



Matar Diokhané a affirmé qu’il n’a pas averti les autorités compétentes parce que «le projet ne m’appartient pas. Le groupe est ouvert à tout le monde».