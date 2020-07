Fuite des cerveaux: Fewline Sarr abandonne l'UGB pour un exil économique aux Etats-Unis

Le brillant économiste sénégalais Felwine Sarr a rejoint l’université de Duke à Durham, en Caroline du Nord, aux Etats-Unis. L’universitaire a quitté l’université Gaston Berger de Saint-Louis pour d’autres défis aux Etats-Unis. « Depuis quelques jours, je suis arrivé à durham en Caroline du Nord. je rejoins l’Université de Duke ou j’ai obtenu un poste de distinguished Professor of Humanities dans le département de Romance Studies. J’y occupe la chaire Anne-marie Bryan. C’est un département d’humanités dites Writ large. J’y enseigne dès cet automne la philosophie africaine contemporaine et diasporique. Au printemps, je donnerai un cours intitulé « Music History and Politics » dans lequel je me propose d’explorer les dynamiques politiques et sociales des nations africaines depuis les indépendances, à travers l’archive musicale, et un troisième cours sur le soin et la guérison dans le roman contemporain Africain », a-t-il expliqué sur sa page Facebook.



Pour justifier leur fuite alimentaire, la plupart des intellectuels du continent parlent souvent de circulation de cerveaux pour ne pas dire fuite de cerveaux. « Après 13 ans de bons et loyaux services à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, c’est une nouvelle aventure qui commence pour moi. J’élargis mon champ disciplinaire aux humanités et continue à construire une expérience à la croisée des sciences humaines et sociales. je me déplace et change de lieu à partir duquel je fais l’expérience du monde », a-t-il expliqué.



Après le professeur de philosophie Souleymane Bachir Diagne c’est au tour de Felwine de s’établir les Etats-Unis. Encore une fuite des cerveaux présentée sous des dehors de bonne cause, selon le journal Le Témoin.