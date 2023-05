Fusillade dans une école à Serbie: le bilan grimpe à 9 morts

Au moins huit élèves et un gardien d’une école primaire de Belgrade ont été tués mercredi 3 mai par un adolescent qui a ouvert le feu dans l’établissement, a annoncé le ministère de l’intérieur serbe. Six élèves et une enseignante auraient également été blessés, toujours selon le ministère. Une des élèves est entre la vie et la mort, précise la chaîne de télévision serbe N1.



Le suspect, un élève de 14 ans a été interpellé peu après par les forces de l’ordre, a précisé le ministère de l’intérieur serbe. L’attaque a commencé aux alentours de 8 h 40 dans l’école « Vladislav Ribnikar », située dans le centre de la capitale serbe.



« La police a dépêché sur place toutes les patrouilles disponibles et arrêté sur place un mineur (…) soupçonné d’avoir tiré plusieurs coups de feu dans la direction d’élèves et d’un gardien de l’école avec un pistolet appartenant à son père », lit-on dans le communiqué.



« Le tireur a d’abord tiré sur une enseignante d’histoire avant de tirer sur les élèves, qui s’étaient réfugiés sur leurs bureaux », rapporte Milan Milosevic, le père d’une élève qui a assisté à la scène. Le gardien a été tué en voulant « empêcher cette tragédie », a précisé le président de la municipalité de Vracar, Milan Nedeljkovic. « La tragédie aurait probablement été pire si cet homme ne s’était pas mis devant le garçon qui tirait », a-t-il poursuivi.



La secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, s’est dite « choquée et attristée par la fusillade survenue ce matin ». Le commissaire européen à l’élargissement, Oliver Varhelji, a également exprimé ses condoléances aux familles.