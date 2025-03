Futsal Féminin : Les « Lionnes » bouclent leur préparation sur une mauvaise note

L'équipe nationale féminine du Sénégal de futsal a bouclé sa campagne préparatoire en terre marocaine par deux revers de suite.



Les « Lionnes » ont perdu leurs deux matchs amicaux contre le Maroc le 25 mars sur une raclée (13-0), avant de s'incliner à nouveau le mercredi même si cette fois-ci le score était moins sévère (6-2). Des contres performances qui prouvent la grande différence de niveau entre ces deux nations.



Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de Futsal se jouera au Maroc du 22 au 30 avril 2025. Les « Lionnes » sont logées dans le groupe C, aux côtés de Madagascar et de la Tanzanie. Ce sera leur première apparition à cette compétition.