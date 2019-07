G7 Finances: accompagner la bancarisation des femmes

La France a fait de la lutte contre les inégalités l'un des thèmes majeurs du G7 Finances qui se termine aujourd’hui à Chantilly dans l’Oise. Pour « rendre le capitalisme plus juste », thème officiel du G7 qui se tiendra au mois d'août à Biarritz dans le sud-ouest de la France, Paris propose une initiative concrète pour faciliter la bancarisation des femmes africaines. La fondation de Bill et Melinda Gates est chargée de mettre en œuvre ce dispositif numérique. Melinda Gates est venue en personne à Chantilly ce 18 juillet pour plaider cette cause.