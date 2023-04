GFC vs AS Pikine : l'ambiance au rendez-vous malgré le match nul

L’attraction de la 19e journée de Ligue 1 sénégalaise promettait pourtant d’être bouillante. D’une part parce que c’était la première fois que le nouveau stade Abdoulaye Wade abritait une rencontre de championnat. Et, surtout, il s’agit d’un derby de la banlieue qui mettait aux prises les deux équipes les plus populaires de la banlieue dakaroise. Malgré le score nul et vierge, l'ambiance était au rendez-vous.



Le choc a répondu à toutes ses attentes dans les tribunes. Une belle ambiance a accompagné les deux clubs dans les 90 minutes. La présence notoire du douzième Gaïndé qui a assuré comme dans sa coutume.



De leurs côté, les supporters des deux clubs n'ont pas raté l'occasion de se concurrencer. Des chants et des cris d'encouragements retentissaient partout. Sans oublier les fumigènes qui brillaient dans les gradins au point que le speaker a pris la parole pour calmer les artères.



À noter que la presse nationale n'est pas en reste. Avec la présence d'une cinquantaine de journalistes et techniciens de médias.



Malheureusement, l’enjeu de ce match a laissé peu de place aux équipes pour se créer des opportunités. En première période, malgré la folle ambiance sur les gradins, les occasions sont faisaient rares. Poussées par les supporters, les deux équipes ont élevé un tout petit peu le rythme au retour des vestiaires. Sauf que personne ne réussira à ouvrir la marque.