Gabon : Six (6) hommes arrêtés pour le meurtre d’un boutiquier sénégalais

Un Sénégalais du nom de Bara Samb a été tué par six Gabonais lors d’un cambriolage. Ce boutiquier, installé au Gabon, a été ligoté puis étranglé par l’un des malfaiteurs, qui ont ensuite pris la fuite avec les 250 000 F CFA contenus dans la caisse.



Appréhendés par la gendarmerie, les six suspects sont passés aux aveux et ont été inculpés en attendant leur procès.



Selon l’Observateur qui donne l’information, les faits se sont déroulés dans la nuit du 16 au 17 février 2025 à Popa, un hameau situé dans la zone aurifère de Ndangui, dans une province gabonaise.