Gabon: la holding ACK rachète la plus grande société de construction de routes dans le pays

Au Gabon, après l’acquisition par l’État de la majorité des parts dans la production pétrolière et le transport aérien, la holding ACK, un groupe privé gabonais, a annoncé dimanche le rachat de la plus grande société de construction des routes dans le pays : Colas Gabon, filiale du groupe français Colas international. Cela met un terme à la suprématie française dans la construction des routes au Gabon qui datait de la colonisation.



Le coût de l’opération n’a pas été indiqué. Colas international a annoncé dimanche dans un communiqué le rachat de sa filiale gabonaise par la holding privée ACK. Le groupe gabonais devient ainsi la plus grande société de construction des ponts et chaussées.



En 40 ans de présence, Colas Gabon avait gagné la plupart des grands contrats dans le domaine, notamment grâce à ses équipements de premier plan.



« L'objectif de ce rachat, c'est justement d'avoir des actifs, c'est-à-dire des titres miniers, des installations de fabrication. On récupère surtout du personnel qui est professionnel et qui a une expérience internationale dans la conception routière. Ça veut dire que la holding ACK reprend l'entièreté des activités, le personnel, le savoir-faire et le professionnalisme de Colas Gabon », explique Patrice Revangue Zavroza, administrateur directeur général de Mika Service, une filiale de la holding ACK.



Le Gabon, pays producteur de pétrole, accuse un retard criant dans la construction de routes. Plusieurs localités du pays sont toujours enclavées, 66 ans après son indépendance. Cet achat survient à un moment où les pouvoirs publics prônent la prise en main de l'économie par les nationaux.